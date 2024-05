Duello Meloni-Schlein, la sparata di Santoro: "L'ho fatto saltare"

21 maggio 2024 a

"Sono stato protagonista di questa polemica con Bruno Vespa, e vorrei chiarire a quelli che ci stanno ascoltando come stanno le cose": Michele Santoro, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, lo ha detto a proposito del duello televisivo tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein che si sarebbe dovuto tenere in una delle trasmissioni condotte da Vespa su Rai 1. Un confronto tra le due leader prima delle europee. A frenare tutto ci ha pensato però l'Agcom, dopo l'insurrezione delle altre forze politiche.

"Io sono uno di quelli che ha fatto saltare il famoso duello tra le due regine", ha confessato il giornalista, anche lui candidato alle europee dell'8 e 9 giugno con Pace Terra Dignità. "Il problema da chiarire a tutti è che nessuno avrebbe impedito a Bruno Vespa e a qualunque trasmissione di approfondimento di fare nei suoi spazi un dibattito che vedeva contrapposte Meloni e Schlein - ha spiegato Santoro -. Lui poteva fare Cinque minuti (trasmissione di Vespa su Rai 1, ndr) e dava due minuti e mezzo a ciascuno, a Porta a Porta tutto quello che voleva, avendo poi soltanto l'obbligo successivo di offrire pari opportunità a tutti gli altri partecipanti alla campagna elettorale".

"Lui invece - ha proseguito il giornalista riferendosi al collega - voleva costruire un evento per i due partiti maggiori, il che è una grave alterazione della campagna elettorale e la par condicio non poteva assolutamente ammetterla. Sarebbe stato un grave abuso consentire a Vespa di costruire una tribuna politica ad hoc per i due maggiori partiti durante un'elezione proporzionale, una cosa che non si è mai vista". "Tu hai fatto un esposto all'Agcom?", gli ha chiesto quindi la conduttrice. E lui ha confermato: "Sì certo e l'Agcom ha deciso che non si doveva fare".