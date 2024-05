Sondaggio Mentana, sale FdI e arranca il M5S: tutte le cifre in vista delle europee

20 maggio 2024 a

Come ogni lunedì, nell'edizione della sera del TgLa7, Enrico Mentana ha presentato il nuovo sondaggio realizzato da Swg. I dati di questa settimana evidenziano come Fratelli d'Italia rimanga saldamente il primo partito d'Italia. Il movimento di Giorgia Meloni viene sondato in rialzo dello 0.2, attestandosi al 27%.

Alle spalle del Presidente del Consiglio si posiziona il Partito Democratico: i dem di Elly Schlein sembrano in buona salute e salgono ancora al 21%, ai danni del Movimento 5 Stelle. Proprio i grillini sono quelli che escono peggio da questa rilevazione: Conte e compagni sono in ribasso dello 0.5, chiudendo al 15.7%.

Nel centrodestra continua il botta e risposta fra Lega e Forza Italia per la seconda posizione nella coalizione. Questa settimana gli azzurri chiudono in avanti grazie a un +0.1 e ad una flessione della Lega dello 0.3. Il partito di Antonio Tajani raccoglie l'8.4%, mentre quello di Matteo Salvini l'8.3%.

Alleanza Verdi Sinistra gode dell'effetto-Salis: il listone di Bonelli e Fratoianni guadagna lo 0.2 e si porta in testa fra i partiti che lottano per superare la soglia di sbarramento del 4%. Il rassemblemant rossoverde si attesta al 4.6%, scavalcando gli Stati Uniti d'Europa al 4.4%. La lista di Renzi e Bonino subisce un lieve calo dello 0.2, così come Azione che viene sondata al 4.2%.

Niente da fare per Michele Santoro e la sua lista Pace Terra Dignità al 2.4%. Inutile il sorpasso su Libertà, la lista di Cateno De Luca, data al 2.2%. entrambi rimangono molto lontani dalla soglia di sbarramento per eleggere parlamentari in Europa. New entry nel sondaggio di Swg è Alternativa Popolare: il partito di Bandecchi è sondato all'1%, in aumento.