Mauro Corona, la zampata: "Daria Bignardi? Cara Berlinguer, lei arriva seconda"

Copione vincente non si cambia. E così ecco che come ogni martedì, a È sempre cartabianca - la trasmissione di approfondimento politico condotta da Bianca Berlinguer su Rete 4 in prima serata - la copertina del programma spetta a Mauro Corona, lo scrittore e alpinista.

Tra le sue riflessioni, una sul confronto tv, sfumato, tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, lo stop è arrivato dopo il parere dell'AgCom sollecitato dal M5s in primis. "Io avrei voluto vedere il confronto tv tra Meloni e Schlein, mi dispiace che non si faccia. L'avrei guardato volentieri, è importante mettersi a confronto", sottolinea Corona, bocciando dunque lo stop e tutti quelli che si sono opposti al duello.

E ancora, con piglio filosofico sul ruolo del politico nella società contemporanea, ecco che Mauro Corona afferma: "Chi fa politica dovrebbe un po' annullare se stesso dedicandosi alla causa e pensando al bene di tutti".

Presente in studio anche Daria Bignardi, con la quale lo scrittore si è confrontato. Nel dettaglio, è stato proposto il filmato di una vecchia intervista a Corona condotta proprio dalla Bignardi. Lo scrittore è stato chiamato a commentare quanto visto, e ha affermato: "Sì... emozionato sì, ma anche nel vedere quella vecchia intervista delle prime volte. Mi ha invitato più volte Daria Bignardi, quindi cara Bianchina, anche lei arriva seconda", ha piazzato un'ironica stoccata alla Berlinguer. "Sì, lo so che la prima è stata Daria Bignardi", ha prontamente ribattuto la conduttrice, tra sorrisi e risate.

