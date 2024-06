Reazione a Catena, "se il livello è questo": le campionesse nella bufera

17 giugno 2024 a

Per la settima volta consecutiva si sono confermate campionesse di Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, le Polposition, squadra composta dalle amiche bresciane Cristina, Elisa e Tecla. Il nome del team deriva dal loro portafortuna, un piccolo polpo azzurro di peluche. Portafortuna che sembra aver funzionato molto bene visto che le ragazze finora hanno vinto più di 100mila euro.

A sfidarle, senza successo, nella puntata andata in onda questa sera, sono stati gli Ammicchi da Torino, Andrea, Jacopo e Mattia. Dopo aver trionfato all'Intesa Vincente, le Polposition sono arrivate all'Ultima Catena con ben 110mila euro. Alla fine del gioco, all'ultima parola, che era VISTA, Cristina, Elisa e Tecla sono arrivate con 6.875 euro. La parola successiva iniziava con PO e finiva con E. Le Campionesse allora hanno deciso di comprare il terzo elemento, ACQUA, e per 3.438 euro hanno provato a indovinare la soluzione con la parola PONTE. Che però non era la risposta esatta. Quella giusta era, infatti, PORTATORE.

Reazione a catena, Le Polposition vincono ancora e scoppia la bufera: "Parole a ca***"

Tanti i commenti lasciati dai telespettatori sui social. Qualcuno ha messo l'accento sul fatto che le campionesse sarebbero tali solo per via degli sfidanti non all'altezza: "Non ce ne libereremo mai, se il livello degli sfidanti è questo". Qualcun altro ha invece fatto i complimenti alle Polposition: "Potete pensarla come volete, ma a me queste campionesse piacciono tanto, per me sono molto brave e molto simpatiche, troppo contento che sono ancora campionesse, spero che continuino a esserlo a lungo".