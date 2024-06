Prima di domani, Rita Dalla Chiesa ammutolisce Concita De Gregorio: "Noi non tradiremo mai"

21 giugno 2024 a

a

a

Il dibattito sull'autonomia differenziata accende il dibattito da Bianca Berlinguer, a Prima di domani, su Rete 4, nella puntata del 21 giugno.

In collegamento c'è Rita Dalla Chiesa, che ammutolisce Concita De Gregorio e Stefano Cappellini sull'argomento: "Il nostro elettorato al Sud è molto forte, e noi non potremmo mai tradirli, non so come spiegare", afferma la deputata. "Da questo punto di vista noi vigileremo assolutamente affinché niente possa accadere di diverso dai cittadini del nord a quelli del sud, questo è poco ma sicuro", prosegue la Dalla Chiesa.

A sinistra torna l'ammucchiata: il referendum sull'Autonomia come trampolino per le elezioni

Che riporta un esempio concreto: "Occhiuto sta facendo per la Calabria quello che non è mai stato fatto e questo me lo dicono anche quelli dell'opposizione che vivono in Calabria e dicono che nessun governatore della Calabria ha fatto quello che ha fatto Occhiuto", conclude Rita Dalla Chiesa.