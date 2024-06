Reazione a catena, "impraticabili": ultima parola, scoppia la polemica

23 giugno 2024 a

Sono stati "I Papà Maggiorenni" a sfidare le Campionesse da record, le "Blondie", a Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno, nella puntata andata in onda questa sera su Rai 1. Si chiamano Danilo, Gabriele e Massimiliano, tre amici di lunga data diventati papà nello stesso periodo, diciotto anni fa, e che quindi ora hanno tutti dei figli diventati maggiorenni. Gli sfidanti, da Monticelli Brusati, in provincia di Brescia, hanno provato a battere le tre sorelle da Bologna, Claudia, Patrizia e Simonetta, in carica da tre puntate.

Alla fine, però, anche questa volta hanno avuto la meglio le campionesse, arrivate all’Ultima catena con ben 131mila euro. Purtroppo, però, le Blondie non sono riuscite a indovinare la parola che avrebbe permesso loro di portare a casa il montepremi.

Come al solito la puntata è stata parecchio commentata sui social. In molti, in particolare, si sono lamentati della difficoltà dell'Ultima catena di oggi. "Ma no dai stasera definizioni impraticabili per l’ultima catena", ha scritto per esempio un utente sulla piattaforma X (ex Twitter). Un altro invece: "#reazioneacatena si ma che ultima catena, dai...". E ancora: "Un po' difficili stasera".