Reazione a Catena, morto il regista Amedeo Gianfrotta: lutto in casa Rai, Liorni commosso

Lutto a Reazione a Catena: è morto l'ex regista del game show di Rai 1, Amedeo Gianfrotta, 59 anni e originario di Caserta. Aveva lavorato anche per Agorà week-end e Cook, oltre ad aver curato per Rai Quirinale le regie per le visite del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Gianfrotta, venuto a mancare la scorsa notte per un malore improvviso, lascia una moglie e due figlie. Era in servizio al Cptv Rai di Napoli. "Sempre sorridente, cortese, professionista come pochi", lo ricorda una nota dei colleghi.

A omaggiare il regista l'ex conduttore di Reazione a Catena, Marco Liorni: "Amedeo è entrato nelle vostre case discretamente, raccontando accadimenti di studi tv attraverso i suoi occhi di regista scrupoloso e quelli della sua squadra. Adesso che non c’è più, nella commozione ricordo tanti momenti vissuti insieme, la sua ironia, i suoi incoraggiamenti, i suoi messaggi. Rip".

"Non posso crederci Amedeo Gianfrotta. Un'altra notizia che mi distrugge - ha detto invece la giornalista Daniela Scotto -. In questo nostro orrido mondo di sarcastici, la tua ironia era invece unica. Una persona dolce e rassicurante per me, che era sempre bello ritrovare nel cptv di Napoli. Fianco a fianco abbiamo costruito tante belle puntate di Reazione a Catena, ci hai insegnato la calma e la gentilezza. Non ti dimenticherò, riposa in pace".