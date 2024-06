Un sogno in affitto, la casa è il pallino degli italiani: l'ultima conferma su Sky

Klaus Davi 25 giugno 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Un sogno in affitto)

La stagione turistica è già pienamente avviata e il “sensore” dell’Auditel ci aiuta attraverso curve, flessioni, trend a capire che direzione prende il mercato. I dati sono davvero incoraggianti per una narrazione non catastrofista ma semplicemente realista di come sta evolvendo l’economia italiana. Il tema del turismo giustamente è fra le issues delle scalette dei tg e ad esso si collega la questione della “casa vacanze” da affittare. E la tv ne approfitta.

Imperversa Un sogno in affitto produzione Sky che miete consensi ormai da un po’ di tempo. Trama non del tutto dissimile: Paola Marelli, accompagnata da un ospite vip acchiappa pubblico, va alla ricerca di una dimora storica o una villa top da affittare, ambientando il simil reality in contesti particolarmente raffinati e lussuosi. La lente di lettura è filtrata dalla Weltanschauung privilegiata dei personaggi famosi: i testimonial che servono anche a pubblicizzare i “focolai estivi” (si fa per dire) che vengono valutati dall’esperta immobiliare al fine di scegliere la destinazione vacanziera top Class.

Lo share del sabato sera in seconda serata super il 4.5. Che per una rete “nativa digitale” come TV8 è davvero notevole. La chiave di marketing è azzeccata: al fine godersela - anche per poche settimane all’anno - non si deve badare a spese. E intanto il pubblico a casa sogna.