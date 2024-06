Reazione a Catena, "bip" improvviso: perché Patrizia è stata "censurata"

25 giugno 2024 a

Un "bip" improvviso durante la puntata di Reazione a catena andata in onda ieri su Rai 1 ha stupito i telespettatori. È successo durante il gioco dell'Intesa Vincente, quando Simonetta e Claudia delle Blondie hanno provato a fare indovinare la parola "Colla". Per aiutare l'amica, hanno pronunciato queste parole: "Cosa/usi/per attaccare/non/nastro".

La risposta di Patrizia è stata censurata da un "bip" che si è sentito forte e chiaro. In ogni caso, si è capito solo che la parola non era corretta. A quel punto sui social in molti si sono chiesti cosa potesse aver mai detto di tanto sconveniente la concorrente. Qualcosa di scorretto o addirittura pericoloso? Assolitamente no. Chi è riuscito a leggere il labiale di Patrizia, ha capito che aveva detto la parola "scotch". Si tratta di un termine ormai usato da tutti in modo generico per indicare il nastro adesivo. In realtà, però, è il nome proprio dell'omonima azienda. Di qui la necessità del "bip".

Nella puntata di ieri sera, le Blondie sono state sfidate dalle Scatenate, ossia Gianna, Ersilia e Sveva, tre giovanissime neuroscienziate e ricercatrici scientifiche provenienti da Torino, che hanno scelto quel nome per la propria squadra per via del loro carattere molto esuberante.