Nunzia De Girolamo incute timore": Rai 1, la rivelazione che non ti aspetti

08 luglio 2024 a

a

a

Gianluca Semprini, conduttore di Estate in diretta ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo. E ha parlato di Nunzia di Gerolamo, con cui per il secondo anno consecutivo condivide la guida della trasmissione in onda nel pomeriggio estivo di Rai 1. "Una donna esplosiva - ha dichiarato - A una prima impressione potrebbe incutere timore, si rischia di essere travolti dal suo entusiasmo". Naturalmente sta scherzando: i due, oltre che essere colleghi, sono anche ottimi amici.

Semprini ha poi confessato di aver approfondito nel corso del tempo la conoscenza con Nunzia De Girolamo. Soprattutto a telecamere spente. "È molto dolce, anche se tende a mascherare bene questa sua qualità - ha commentato -. Sono davvero felice di avere al mio fianco anche quest’anno lei come mia compagna d’avventura”.

"Sono fragile, piango lacrime di sangue", Eleonora Giorgi e il dramma del tumore

Sempre nel corso dell’intervista, Gianluca Semprini ha raccontato che diventare un giornalista non era né un suo sogno né nei suoi piani. Si è trattato di una di quelle che inglese vengono chiamate ‘sliding doors’, spiega lui stesso. Infatti racconta di essere un veterinario mancato. “In gioventù non avevo certo l’idea di fare il giornalista” aggiunge. Poi prosegue: “Quando però sono andato a Perugia a sostenere il test d’ingresso alla facoltà ho scoperto che era il giorno prima. Ho cambiato l’obiettivo per il futuro in poco tempo e oggi sono felice della scelta fatta perché amo il mio lavoro”. Ancora più felice, conclude, è di avere avuto la riconferma del programma pomeridiano dell’estate di Rai 1.