In Onda, Marcello Sorgi non ha dubbi: "Trump avrebbe preferito sfidare Biden"

Nel giro di una settimana la campagna elettorale per la corsa alla Casa Bianca è stata completamente stravolta. Prima gli analisti politici non avevano dubbi: Donald Trump avrebbe sconfitto con facilità lo sfidante Joe Biden. Ma con il passo indietro del presidente degli Stati Uniti è cambiato tutto. Ora al posto di "Sleepy Joe" c'è la sua vicepresidente Kamala Harris. I sondaggi danno ancora avanti il tycoon, anche nei cosiddetti "swing states". Va però ricordato che al voto per eleggere il prossimo presidente degli Stati Uniti mancano ancora quattro mesi. E potrebbe ancora succedere di tutto.

Il cambio incorsa Biden-Harris è stata una scelta vincente? Marcello Sorgi, ospite negli studi di La7 a In Onda, non ha dubbi. L'editorialista della Stampa ha spiegato a Marianna Aprile e Luca Telese, i due conduttori del talk show politico, che la decisione del Partito democratico americana era di fatto inevitabile. "Il Biden che abbiamo visto era completamente esausto - ha sottolineato il giornalista -. Quindi la decisione di mollare è giustificata. Kamala Harris è un personaggio completamente diverso da Biden. Questo dobbiamo dirlo. Biden era stato scelto perché era quello che in Italia chiamiamo un moderato. Quindi - ha poi aggiunto - rappresentava lo schieramento democratico dal centro".

La nuova candidata dei democratici, al contrario di Biden, non rappresenta posizioni moderate. E, secondo Sorgi, è stata scelta proprio per questo motivo. "Kamala Harris era stata scelta a suo tempo proprio per dare un'iniezione di radicalismo in questa coppia di candidati - ha ricordato il giornalista -. Non credo che lei rinuncerà a essere com'è. Quindi, secondo me, i sondaggi di questi giorni registrano una sorpresa. La campagna elettorale è ancora molto lunga. Vediamo un po' che succede. Certo che gli attacchi che le fa Trump lasciano intendere che lui abbia un po' di timore. Avrebbe preferito mille volte - ha poi concluso - che Biden restasse".