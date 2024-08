Reazione a catena, "è ora che vadano a casa": campionesse ancora nella bufera

05 agosto 2024 a

Le Senza Ghiaccio, campionesse in carica di Reazione a catena, sono state sfidate dai Trabocchi nella puntata del game show andata in onda questa sera su Rai 1. Gli sfidanti, Francesco, Anna e Francesco da Pescara, hanno spiegato che il nome della loro squadra deriva dalla classica struttura marittima tipica delle coste abruzzesi. All'Intesa vincente comunque sono state le Senza Ghiaccio ad avere la meglio, centrando ben 6 parole contro l'unica indovinata invece dai Trabocchi.

Le campionesse sono dunque arrivate all'Ultima catena con 116mila euro. Poi, dopo vari dimezzamenti, eccole all'Ultima parola con un montepremi di 58mila euro. Il termine a loro disposizione era "Livello", a seguire un termine che iniziava con "Ta" e terminava con "A". Infine il terzo elemento, ignoto, che le Senza Ghiaccio hanno deciso di comprare, scendendo così a 29mila euro. Il terzo elemento si è rivelato essere la parola "Mezza". A quel punto le concorrenti hanno puntato tutto sul termine "Tappa". Peccato, però, che la risposta corretta fosse "Tacca".

"In tre non ne fanno una mezza...". Reazione a catena: bufera sulle Senza Ghiaccio

Tanti i commenti apparsi sui social. Qualcuno per esempio su X ha scritto: "È ora che vadano a casa". Qualcun altro invece: "Come hanno fatto a sbagliare?". E ancora: "Tacca, era elementare, come buttare via 29mila euro".