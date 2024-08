In Onda, Rula Jebreal sulla Harris: "In una società misogina sono tutti misogini"

09 agosto 2024 a

Per la giornalista palestinese Rula Jebrael, nei confronti di Kamala Harris c'è stata "misoginia e anche il razzismo di Trump". Nel corso della puntata di ieri sera su La 7 a In Onda, la giornalista e docente è tornata sulle critiche mosse da Donald Trump a Kamala Harris per la sua risata sguaiata mostrata in tutte le occasioni pubbliche.

E questo perché per la giornalista, l'ex governatore Donald Trump "ha un odio verso le donne intelligenti che lo criticano". Per l'attivista "tutte le donne vicino a lui sono tipo le casalinghe degli anni '50, dalla figlia alla moglie, tutte sottomesse", afferma lapidaria la giornalista per cui, invece, "Kamala Harris non è sottomessa; era un procuratore generale della California".

Insomma, per la docente universitaria se sei donna puoi essere ciò che vuoi, a patto che tu non scelga di fare la casalinga. Marianna Aprile in studio le fa notare che a criticare Kamala Harris però non sono stati solamente i colleghi della stampa pro Trump, ma anche quelli della stampa democratica americana. Ma ecco che la giornalista tira fuori il suo asso nella manica. D'altronde, la parola patriarcato è un pò come il nero: sta bene su tutto. "In una società misogina sono tutti misogini, tranne quando li fai accorgere di alcune cose".

