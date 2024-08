Reazione a Catena, "ma come le prendono?": bufera sui concorrenti

10 agosto 2024 a

a

a

Le campionesse di Reazione a Catena, Le Stanghette, sono state sfidate questa sera dalle New York New York, squadra composta da Francesca, Sara e Laura. "Ditemi che la sapete anche cantare", ha detto loro il conduttore del game show di Rai 1, Pino Insegno. E loro hanno risposto: "Certamente", iniziando poi a intonare il famoso brano. All'Intesa vincente, però, sono state le campionesse ad avere la meglio, indovinando ben 10 parole. Le sfidanti invece si sono fermate a 4.

Le Stanghette sono arrivate all'Ultima catena con 134mila euro. Poi, dopo vari dimezzamenti, il montepremi per l'Ultima parola è sceso a 33.500 euro. Il termine a loro disposizione era "magro". Poi una parola che iniziava con "sc" e terminava con "o". E infine l'ignoto terzo elemento, che le campionesse hanno deciso di comprare, facendo scendere così il montepremi a 16750. Il terzo elemento era "scelto". A quel punto le tre amiche hanno provato a indovinare il secondo termine dicendo "scondito". Peccato però che la parola corretta fosse "scremato".

"Vergogna". Reazione a catena: è bufera sull'Ultima catena delle Stanghette | Guarda

Nonostante l'amaro finale di puntata, le Stanghette hanno comunque conquistato i telespettatori. "Sono brave le campionesse, ottima intesa. Chiara mi fa simpatia con le sue assurde precisazioni (maschile-femminile) #ReazioneACatena", ha scritto per esempio un utente su X. Un altro invece: "Queste ragazze formulano delle domande perfette e non fanno telegrammi. Meritano di vincere solo per quello". Diversa, invece, l'opinione di un altro utente, un po' più critico: "Ma come le prendono queste squadre. quest'anno il 90% che ho visto è scarsissimo".