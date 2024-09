Ballando con le Stelle, strane voci su Sonia Bruganelli? La replica è durissima

03 settembre 2024 a

Ballando con le stelle non è ancora iniziato, ma le voci di corridoio dal dietro le quinte hanno già iniziato a diffondersi. Già, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1 il sabato sera, da anni tra i programmi di punta di Viale Mazzini, catalizza moltissime attenzioni.

Ed in questo contesto ecco che i nuovi concorrenti si stanno preparando con impegno per affrontare la sfida impegnativa, fatta di coreografie e passi di danza, che li terrà occupati fino alla conclusione di dicembre. Tuttavia, pare che tra gli stessi concorrenti ci sia qualcuno che avrebbe cominciato a fare troppe richieste. Secondo quanto scrive Dagospia, "si sta allargando parecchio, troppe richieste e atteggiamenti snob. Potrebbe essere sostituita". Il sito diretto da Roberto D'Agostino non fa nomi specifici, ma c'è chi suggerisce che la persona in questione possa essere Sonia Bruganelli. Quest'ultima, però, ha voluto fare chiarezza sulla situazione, evidentemente sentendosi chiamata in causa dai gossip rilanciati da Dago.

Sonia Bruganelli, autrice televisiva e opinionista del Grande Fratello, è spesso stata accusata di avere un atteggiamento altezzoso, il che come anticipato ha fatto pensare a molti che il profilo descritto potesse corrispondere a lei. Tuttavia, Sonia non ha perso tempo e ha prontamente smentito le voci tramite con una risposta pubblicata in calce a un articolo su X, risposta in cui la ex di Paolo Bonolis tagliac cortissimo: "A sto giro io non c'entro niente!!!", cercando così di prendere le distanze da qualsiasi accusa. Resta da scoprire quale sia la verità e chi sia davvero il concorrente accusato di avere atteggiamenti snob, ammesso che il misterioso soggetto esista.