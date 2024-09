Maria Teresa Ruta, una scelta drastica: "Depressione post-parto, matrimonio rimandato"

04 settembre 2024 a

Maria Teresa Ruta è felicissima di essere diventata nonna. E, in un'intervista rilasciata al magazine Nuovo, ha celebrato questa bellissima notizia. La conduttrice ha rivelato che sua figlia è rimasta incinta proprio nella settimana in cui l'ha sostituita a Tale Quale Show. In quell'occasione si era purtroppo rotta tre costole. "Doveva interpretare Elettra Lamborghini - ha spiegato Ruta - e proprio quella settimana è rimasta incinta... la felicità ovviamente è stata tanta".

Ma la Ruta ha dimostrato di essere ancora una mamma eccezionale. Il motivo? Ha deciso di rimandare le proprie nozze con lo storico compagno pur di stare accanto alla figlia Guenda Goria a causa del problema della depressione post parto. "Certo, considerato il problema della depressione post parto... e poi, oltre a rendermi utile - ha aggiunto la conduttrice televisiva -, io sono davvero felice di poter stare insieme al piccolo e a mia figlia...".

Ma le nozze sono solo state rimandate, non annullate. "Celebreremo le nozze subacquee a San fruttuoso - ha confessato Maria Teresa Ruta -, dove c'è il Cristo degli Abissi...". Quest’ultima ha poi dichiarato che invece l’estate prossima si sposerà in maniera tradizionale nella Chiesa Ortodossa. Una location da sogno per un matrimonio da sogno.