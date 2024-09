Reazione a Catena, i Made in Meda danno la risposta finale? E alle loro spalle... gelo in studio

04 settembre 2024 a

Eccoci ancora a Reazione a Catena, il game-show condotto da Pino Insegno su Rai 1, il programma campione di ascolti che porta dritto dritto al Tg1. La puntata in questione del gioco delle parole e delle loro catene è quella di oggi, mercoledì 4 agosto.

In studio fanno capolino i campioni in carica, i Made in Meda, terzetto composto da Giulia, Patrick e Filippo. A sfidarli ecco le Ciaccie: Fabiano, Flavia e Serena. La partita è avvincente, combattuta. Ma per gli sfidanti niente da fare: si confermano campioni i Made in Made, che si qualificano all'Ultima catena, il gioco finale in cui in palio c'è il montepremi, con oltre 121mila euro.

Taglio dopo taglio, ecco che arrivano all'ultimo atto con oltre 30mila euro, che calano a 15.125 in virtù dell'acquisto del terzo elemento. E così ecco il rebus da risolvere: sospeso, "co...", e abbattuto. Quale la parola misteriosa? La risposta la dà Giulia: congelato. Risposta corretta e il terzetto intasca 15mila euro.

Nel frattempo, sui social e in particolare su X, il pubblico a casa commentava in presa reale quanto avveniva in studio. Tutti concordi su due punti: i Made in Meda sono bravi e la soluzione del giorno non era certo delle più difficili. Ma c'è anche chi nota altro: proprio mentre stavano per dare la soluzione finale, ecco che tra il pubblico qualcuno si è mosso in modo strategico, repentino. Il tutto per... finire in televisione, per farsi inquadrare. Circostanza niente affatto nuova per Reazione a Catena. "Quanto mi fanno ridere quelli che si spostano per farsi inquadrare", commentava un poco caustico un utente.