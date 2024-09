Il Generale Dalla Chiesa nel cuore degli italiani: l'ultima conferma su Mediaset

Klaus Davi 07 settembre 2024 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Generale: rivivendo Carlo Alberto Dalla Chiesa)

La “vituperata” Mediaset quest’estate non si è certo risparmiata nella programmazione relativa alle stragi di Mafia del ’92 e al ricordo dei veri eroi del contrasto al crimine. Ultima in ordine di tempo la messa in onda di Generale: rivivendo Carlo Alberto Dalla Chiesa, in seconda serata su Rete 4 martedì 3 settembre, a 42 anni esatti dalla sua tragica morte. Il docu-film, diretto da Lorenzo Rossi nel 2012, ha raggiunto il 5.5% di share e quasi 200mila persone pur andando in seconda serata inoltrata.

Ma non è un caso isolato. In occasione dell’anniversario della morte di Paolo Borsellino lo scorso luglio Rete 4 ha riproposto l’omonimo film radunando 600mila teste col 5% di share. Come la mettiamo? Inchieste e processi andati in fumo si ostinavano a identificare Silvio Berlusconi nel complice della Mafia. Ma, di contro, Mediaset ha tenuto il punto nel tenere alto il ricordo dei martiri di Cosa Nostra con la riproposizione di film, serie tv, documentari.

Sarebbe bello se il comparto fiction di Cologno provasse a realizzare anche un film su Antonino Scopelliti, magistrato calabrese ucciso dalla ’Ndrangheta il 9 agosto 1991, visto che altri network latitano. Al di là delle polemiche, ciò che importa è la reazione del pubblico: in tutto quasi 4 milioni di contatti per tenere viva la memoria di martiri della giustizia.