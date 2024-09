Zona Bianca, la lezione di Capezzone a sinistra e Boccia: "Il gelato è caduto. E ora..."

09 settembre 2024 a

Daniele Capezzone a Zona Bianca impartisce una sonora lezione alla sinistra. Il direttore editoriale di Libero, ospite nella puntata andata in onda domenica 8 settembre, dice la sua sul caso Boccia-Sangiuliano. Ma Capezzone fa una riflessione che va oltre quanto accaduto sul piano della cronaca e sposta il focus della questione su un aspetto puramente politico: "È evidente che il gelato è cascato per terra e ora sia la signora Boccia che la sinistra cercano una strada per non far spegnere i riflettori su una vicenda che si è chiusa con le dimissioni del ministro Sangiuliano", afferma Capezzone nello studio di Giuseppe Brindisi.

Ma a questo punto Capezzone non si ferma e prosegue nel suo ragionamento: "Perdonatemi ma dobbiamo ricordare quanto accaduto nello studio ovale, o meglio, studio orale, di Bill Clinton quando era presidente degli Stati Uniti? O dobbiamo ricordare i Kennedy e la loro attività sessuale? Sono tutte figure osannate dai dem... E ora si cerca di dare alla Boccia un peso che non ha.

Inevitabilmente questa vicenda ha avuto un inizio e una fine. Ma anche Repubblica ad esempio grida 'attenti, non è finita'. Insomma vogliono altro per cercare di dare un senso al vuoto politico che c'è dalle parti delle opposizioni". Una tesi questa ribadita poi dallo stesso Capezzone anche nell'editoriale di questa mattina su Libero, la sinistra si aggrappa a un romanzo rosa per distrarre dai propri drammi.