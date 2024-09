Zona Bianca, Peter Gomez gela la sinistra: "Boccia? Cartucce finite. E sul complotto..."

09 settembre 2024 a

a

a

Peter Gomez non le manda a dire. Il direttore de ilfattoquotidiano.it a Zona Bianca, nella puntata andata in onda ieri sera, domenica 8 settembre, dice la sua sul caso Boccia-Sangiuliano. Da qualche giorno, dopo l'intervista a La Stampa e quella a In Onda, la narrazione che piace tanto ai progressisti è quella che annuncia nuove scottanti rivelazioni da parte di Maria Rosaria Boccia. Un dettaglio che però finora non ha trovato conferme. Infatti al momento la Boccia non ha più postato mail o screenshot che ha conservato con cura per mettere poi nel mirino il ministro Sangiuliano.

Ma di fatto c'è chi a sinistra spera che la faccenda non si chiuda qui per cercare di picconare, in assenza di programmi e proposte valide da parte delle opposizioni, il governo e il premier Giorgia Meloni.

Ma Peter Gomez su domanda precisa di Giuseppe Brindisi riguardo a possibili nuovi colpi da parte della Boccia, ha risposto in modo chiaro: "Credo che le cartucce siano finite, potrei sbagliarmi ma credo che siano finite". Ma non finisce qui. Sempre Peter Gomez ha espresso la sua opinione sull'ipotesi di un complotto ordito alle spalle di Sangiuliano: "Di certo il modo in cui la Boccia si è posta davanti alle telecamere e il modo in cui ha gestito anche la sua comunicazione fa pensare. Ma non ci sono conferme su questo fronte...". Insomma, il dubbio aleggia anche dalle parti del Fatto...