Domenica In, gaffe in diretta per Mara Venier: "L'ho detta"

Gaffe in diretta per Mara Venier a Domenica In su Rai 1: la conduttrice ha presentato ieri la prima puntata della sua sedicesima edizione. Per il volto storico della trasmissione, questo potrebbe essere - secondo alcune voci - il suo ultimo anno al timone del popolare format. Lo scivolone che ha fatto discutere sui social lo ha commesso durante il gioco telefonico del programma.

"Allora, l'avventura di Domenica In è iniziata per la prima volta il 3 ottobre... Ne abbiamo parlato prima di Corrado. Era il 3 ottobre 1976, esattamente 48 anni fa", ha detto la conduttrice, introducendo la domanda del gioco. Poi però si è subito resa conto dell'errore: "Chi ha...? Ah, ho detto la risposta! Chi ha condotto la prima edizione? L'ho detta". La Venier, insomma, nell'introduzione alla domanda aveva già dato la risposta. A quel punto zia Mara si è rivolta al telespettatore al telefono ripetendogli la domanda: "Nicola, chi?". E lui ovviamente ha risposto: "Corrado". A quel punto la presentatrice, facendo finta di nulla e ricorrendo alla sua apprezzata ironia, ha commentato: "Bravo, ma come hai fatto? Era difficilissimo".

"Mi ha voluto lui": Mara Venier si commuove per Luca Giurato

All'inizio della puntata, invece, Mara Venier ha voluto ricordare e omaggiare un suo caro amico e collega, Luca Giurato, scomparso nei giorni scorsi a 84 anni a seguito di un infarto fulminante mentre si trovava in vacanza al mare con la moglie. Fu proprio con lui, infatti, che condusse la sua prima edizione di Domenica In.