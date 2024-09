Italia 1 fa volare il marchio-Italia: gli effetti della Louis Vuitton Cup

Klaus Davi 17 settembre 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Louis Vuitton Cup-Italia Uno)

Non si esaurisce il periodo positivo dello sport italiano che dura ormai da due anni, se non di più. Dopo i successi nelle discipline più disparate ora tocca agli aristocratici tornei di vela. A beneficiare delle vitttorie del team italiano è stata televisivamente Italia uno che sabato ha superato l’8% per cento di share con punte del 12 nella parte finale. Un risultato fortemente trainato anche da un target giovane (25-30) se non molto giovane (18-25), con uno zoccolo duro di donne che sabato ha sfiorato il 6% di share.

Sempre forte la componente dei laureati e dei ceti sociali medio alti. Ma al di là delle analisi di marketing prodotte da Omnicom Media Group, quello che è interessante è l’impatto che uno stillicidio di successi cosi costante nel tempo sta avendo sul brand “Italia”. Sempre secondo Omnicom, il percepito dell’Italia come paese vincente è aumentato del 22% in Italia e del 25% all’estero.

A rivedere la propria opinione sulla nostra nazione sono i francesi (nel 24% dei casi), gli inglesi (nel 22%) i tedeschi (18%) pari merito con gli americani. Un salto di reputazione che si è particolarmente accentuato nell’ultimo anno. Un patrimonio che una certa parte politica si rifiuta di riconoscere, privilegiando la rissa e la denigrazione a prescindere, come si è visto in tante occasioni.