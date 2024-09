Reazione a Catena, caos totale: puntata tagliata e subito (integrale) online, il pubblico impazzisce

16 settembre 2024 a

Prosegue ormai da molte, moltissime puntate, il regno delle Volta Pagina a Reazione a Catena. Stiamo parlando del quiz campione di ascolti condotto da Pino Insegno su Rai 1, ogni sera, il gioco delle parole e dei loro legami. Peccato che nella puntata di oggi, quella di lunedì 16 settembre, siano successe delle cose molto particolari.

Di cosa stiamo parlando? Semplice, del fatto che su Rai 1 la trasmissione è iniziata nel bel mezzo della puntata: i primi due giochi non sono stati trasmessi. La ragione di quanto accaduto è semplice: la puntata è stata tagliata per esigenze di palinsesto, ossia per trasmettere la cerimonia d'avvio dell'anno scolastico con l'intervento di Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica.

Gli amanti delle statistiche devono sapere che l'ultima volta in cui una puntata di Reazione a Catena era andata in onda parzialmente risale al 30 settembre 2023, in quell'occasione per la veglia ecumenica con Papa Francesco e i rappresentati di altre confessioni. Insomma, un caso molto raro.

A spiegare quanto accaduto ci pensa Pino Insegno, il quale fa poi il punto della situazione: "Le campionesse", ossia le Volta Pagina, "sono a 16mila euro, un po' dietro rispetto agli sfidanti, che sono i Comodini, a quota 30mila euro". Dunque, il conduttore lancia il gioco successivo: "Quando, dove, come, perché".

Tutto chiaro, tutto trasparente. Ma ovviamente il pubblico che si raccoglie su X per commentare la puntata aveva da eccepire. "Ma le puntate quando vengono registrate?!", tuonava Alessandra. "Hanno cominciato a giocare senza di noi!", si indignava Laura. Ma non è tutto. Per permettere al pubblico di rivedere, subito, i due giochi iniziali, in sovrimpressione passava la scritta: "La versione integrale della puntata è visibile su RaiPlay". E così, clamorosamente, era: a puntata in corso, infatti, si poteva già vedere il finale della stessa, proprio su RaiPlay. Circostanza che ha stupito il pubblico, che faticava a crederci: "Ma come! C'è già la puntata integrale su RaiPlay?", scrivevano in molti, rigorosamente su X.