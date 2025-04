Giorgio Locatelli, il racconto: "30mila euro per un piatto"

Giorgio Locatelli chiude la sua Locanda per aprire un bar e un club. Dal 31 dicembre il giudice di Masterchef ha chiuso il ristorante stellato di Londra per aprirne uno nuovo: "Alla National Gallery. Il 10 maggio apriamo il ristorante Locatelli’s, il Bar Giorgio e un club. Tagliatelle al ragù e maritozzi, abbiamo già 400 prenotazioni in attesa. Ma sarà diverso: io dovrò motivare il personale, non pagarlo. A quello penseranno i partner". Per lo chef è un sollievo: "Finalmente posso dedicarmi solo alla cucina: non sono un bravo businessman. Anzi, sono terribile con i soldi…".

Raggiunto dal Corriere della Sera Locatelli ripercorre la sua carriera. Ai tempi del ristorante Zafferano, ad esempio, "venni truffato: le mie quote vennero vendute e rimasi con niente in mano, dopo sette anni in cui avevo dato tutto. Un’esperienza che avrebbe potuto spaccarmi, l’ho affrontata con la terapia". Successivamente ha fatto fortuna a Dubai con il ristorante Ronda all’hotel Atlantis, anche quello chiuso dopo 15 anni: "Un nostro dipendente è finito in carcere per aver fumato una canna. Per le leggi locali ci sarebbe dovuto rimanere 4 anni, lo abbiamo tirato fuori tramite conoscenze. Non è un Paese che ci piace". Nel frattempo, il 6 maggio Re Carlo III inaugurerà l’ala Sainsbury della National Gallery, dove si trovano i suoi locali: "Quando era principe veniva alla Locanda con Camilla. Da sovrano no. Però ogni anno mando un tartufo a Palazzo per Natale: bianco, di Alba o di San Pietro al Pettine, in Umbria. Una volta non mi ha ringraziato, l’anno dopo mi ha fatto arrivare un tartufo nero trovato da lui nella tenuta di Sandrigham. Molto buono!".