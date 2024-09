L'aria che tira, cosa accade alle spalle di Silvia Sardone: "Ci manca solo questo"

17 settembre 2024 a

L'Italia è riuscita a portarsi a casa la nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo per la Coesione e le riforme. "Più forti in Italia e più forti in Europa - ha scritto l'account di Fratelli d'Italia su X -. La nomina di Raffaele Fitto a vice Presidente esecutivo della commissione Ue dimostra la ritrovata autorevolezza della nostra Nazione sullo scenario internazionale. Altro che Italia isolata in Europa".

A L'aria che tira, il talk show politico di La7 condotto da David Parenzo, si è tornati a parlare di nomine europee e dei protagonisti che sono appena approdati a Bruxelles. Tra questi, ci sono alcune new entry, come Roberto Vannacci e Ilaria Salis. Ma ci sono anche delle vecchie conoscenze, come Silvia Sardone. Ed è proprio con l'eurodeputata della Lega che è andato in scena un siparietto tutto da ridere.

David Parenzo ha infatti salutato la sua ospite, Silvia Sardone, in collegamento dal Parlamento europeo. Ma alle spalle dell'eurodeputata c'è qualcuno che si stava scattando dei selfie come se fosse a un concerto. Il conduttore di La7 ha fatto notare questa stranezza alla Sardone. Lei gli ha risposto che se avesse voluto lo avrebbe portato queste persone in diretta televisiva. "Ci manca solo questo", ha risposto con ironia Parenzo.