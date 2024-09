Totò Schillaci nel cuore degli italiani: Sport Mediaset e il verdetto dell'Auditel

Klaus Davi 21 settembre 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Sport Mediaset/Italia 1)

Non c’era bisogno del verdetto dell’Auditel. I dati d’ascolto di mercoledì hanno confermato che, nonostante siano passati 3 decenni dalle sue gesta calcistiche, Totò Schillaci continua a occupare un posto d’onore nel cuore degli italiani. L’inequivocabile dimostrazione d’affetto è dimostrata dai picchi raggiunti dai format sportivi, in primis Sport Mediaset che dopo le 13 su Italia 1 ha sfiorato il milione di spettatori col 7.5% di share e punte del 9.5% durante il ricordo d’apertura dedicato all’ex bomber.

Le regioni del Sud, Sicilia ma anche Calabria, Basilicata e Puglia, hanno fatto la parte del leone con share superiori al 10% ma anche il Nord non ha scherzato, con Piemonte e Lombardia oltre il 7%. Un’icona calcistica di enorme popolarità non solo nazionale visti i suoi trascorsi in Giappone dove era una star.

Naturalmente ascolti maggiori per le immagini di Italia ’90 ma i centri media certificano che le curve sono state fortemente coinvolte anche dalle qualità umane di Schillaci, sempre in prima linea per iniziative di beneficenza e a sostegno dei deboli. La bella notizia è che grazie all’analisi della total audience i ricordi dell’atleta siciliano hanno attratto in modo consistente il target giovane che nel 57% dei casi ha appreso e commentato la notizia via device. Un eroe sportivo “pre digital” che ha saputo travolgere il popolo dei social.