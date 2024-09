Chiara Francini disgusta Antonella Clerici: "Caffè con cacca d'uccello fermentata"

24 settembre 2024 a

In veste di ospite a È sempre mezzogiorno, condotta da Antonella Clerici e andato in onda martedì 24 settembre 2024 su Rai 1, ecco Chiara Francini. L’attrice toscana, nota al pubblico grazie ai suoi ruoli in film, fiction e al programma Forte e Chiara, ha preso parte alla puntata per parlare del suo nuovo film. Ma l’intervista, al solito condotta sull'altalena e dunque contraddistinta da un registro profondamente infornale, la Francini ha condiviso un aneddoto che ha sorpreso Antonella Clerici.

La conversazione ha preso una piega inaspettata quando la Clerici ha chiesto: "Qual è la cosa più strana che hai mai mangiato?". E con grande naturalezza, ma soprattutto con grande sorpresa della conduttrice e del pubblico, la Francini ha risposto: "In realtà è una cosa che ho bevuto...”. Cosa, di grazia? "Una volta a Bali ho bevuto del caffè fatto con la cacca degli uccelli”, ha spiegato l’attrice come se nulla fosse.

La Clerici, come detto, è rimasta sbigottita, senza parole, la sua espressione parlava chiaro. Dopo essersi ripresa, la padrona di casa ha domandato: "Faceva schifo?". A quel punto Chiara, visibilmente divertita, ha replicato: "Non mi ricordo, mi sembra di averlo assaggiato solo un attimo. Comunque forse non erano uccelli ma altri animali. Facevano fermentare il tutto, perciò era molto pregiato", assicura.

Ancora senza parole, Antonella Clerici ha preferito liquidare l'argomento con una battuta: "È meglio se ora giochiamo al bonsai". Cambio di scenario, si passa al quiz. Il caffè fatto con feci d'uccello fermentate passa in archivio.