DiMartedì, Augias: "Meloni sta facendo la storia? Ecco chi l'ha fatta davvero", nome improponibile

Corrado Augias la spara grossa. Ospite a Di Martedì, il conduttore de "La Torre di Babele" mette nel mirino Giorgia Meloni, proprio nel momento in cui il premier era impegnata in una missione importante negli Stati Uniti.

"Giorgia Meloni ha detto che 'stanno facendo la storia'? Su questa frase la premier a mio avviso è scivolata. Sono altri gli uomini che hanno fatto la storia in questo Paese. Mi viene da pensare a De Gasperi, a Togliatti con la svolta di Salerno, a Moro e Berlinguer". Poi aggiunge: "Anche Achille Occhetto è un uomo che ha fatto la storia con la nascita del Pds".

Beh, in effetti un motivo per cui è doveroso ricordare Achille Occhetto c'è, ed è forse la sconfitta clamorosa contro Berlusconi alle elezioni del 1994, quando la sinistra che credeva di andare al potere ha dovuto cedere il passo al centrodestra trainato da Forza Italia, un partito nato da poco più di un mese. Beh, se per Augias uno come Occhetto ha fatto la storia, ci si chiede perché non possa farla Giorgia Meloni che, ricordiamolo, è il primo premier donna nella storia della Repubblica italiana. Giusto un dettaglio. E siamo certi che ciò resterà sui libri di storia, mentre la svolta di Occhetto probabilmente no...