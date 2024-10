Affari Tuoi, "questa è una masochista": Alessia-kamikaze, dramma e sconcerto su Rai 1

01 ottobre 2024 a

Riflettori puntati sullo studio di Affari Tuoi, il nuovo regno di Stefano De Martino, il gioco dei pacchi e della fortuna, il game-show in onda ogni sera su Rai 1 che sbaraglia sistematicamente la concorrenza in termini di share. La puntata in questione, una puntata drammatica, è quella di lunedì 30 settembre. La protagonista, suo malgrado, è Alessia, maestra di tennis di Pescara, in rappresentanza dell'Abruzzo. Ad accompagnarla nella sfida ecco il padre, quasi omonimo, Alesio.

Alesio, ironicamente, ha raccontato di chiamarsi così per un errore all’anagrafe: "Hanno voluto risparmiare", ha strappato una risata al pubblico durante la presentazione. Alessia, che ha abbandonato il tennis per un problema alla schiena, ha raccontato di essersi poi innamorata del suo fisioterapista, Pietro. Prima di iniziare il gioco, De Martino le augura "in bocca al lupo", e Alessia risponde "crepi". A quel punto, il conduttore, rivolgendosi al pubblico e in particolare a un uomo chiamato Lupo presente tra gli spettatori, scherza: "Mi dispiace per te, ma devi crepare". Attimi di gelo.

La partita di Alessia subisce subito un colpo da ko tecnico, il tutto alla terza chiamata, dove perde i 200mila euro. Alla quarta vanifica anche i 300mila: un incubo, insomma. La prima offerta del Dottore è di 20mila euro, ma Alessia decide di continuare: vuole "godersi la partita". Successivamente, la coppia padre-figlia elimina i pacchi contenenti 15mila e 10mila euro, portando il Dottore a offrire il cambio, che Alessia rifiuta prima di aprire il pacco da 30mila euro. Sempre peggio.

Ma non è finita: Alessia perde anche i 75mila e i 50mila euro nelle chiamate successive. Alesio commenta sconsolato: "Ammazza, li stiamo beccando tutti". A quel punto, l’offerta del Dottore scende a 10mila euro, ma Alessia "rifiuta e va avanti". Poco dopo, esce il pacco da 5mila euro, e il Dottore propone nuovamente il cambio, che questa volta Alessia accetta: "Diamo una svolta diversa alla partita", afferma con il volto tiratissimo, dunque scambia il suo pacco con il numero 17, che inizialmente non le piaceva. Quando apre il pacco numero 4, che era il suo precedente, trova 0 euro: "Il Dottore è stato buonissimo!", afferma De Martino.

Tuttavia, la fortuna continua a voltare le spalle Alessia, che poco dopo elimina anche i 100mila euro. Il Dottore offre 2mila euro, e Alessia, quasi commossa, dice: "Vorrei dire una cosa ma mi emoziono, quindi la dico dopo. Rifiuto e vado avanti". Con grande tensione, escono dal tabellone i 500 euro e i 10 euro, lasciando in gioco solo i 100 euro e i 20mila euro. Il Dottore, prima di fare una nuova offerta, le chiede cosa voleva dire prima, e Alessia, sempre più emozionata, si sbottona: "Volevo ringraziare tutti i miei amici di questo percorso, i pacchisti. Poi volevo dire che magari non è questa la mia sfortuna, ci sono tanti problemi nel mondo... io sono fortunatissima perché ho la mia famiglia, la salute. Mi basta questo". Dopo le belle parole, l'azzardo: Alessia sceglie la Regione fortunata, il gioco che è un po' l'ultima spiaggia. "Non è mancare di rispetto ai soldi, mi piace lottare fino alla fine, essendo una sportiva sono abituata così", sottolinea la concorrente.

Alla fine, nel pacco di Alessia ci sono solo 100 euro, mentre le nuove arrivate in studio, due gemelle, custodivano l'ultimo pacco di valore, quello da 20mila euro. Per il gioco della Regione fortunata, Alessia punta sul Piemonte per i 100mila euro, ma niente da fare. Successivamente tenta con il Trentino-Alto Adige per i 50mila, ma anche questa è la risposta sbagliata: la Regione vincente è l'Emilia-Romagna, e Alessia conclude la serata a mani vuote. Zero euro. Una partita come detto tragica, sin dalle premesse e fino alla conclusione.

E come ogni sera, sui social e su X in particolare, laddove si raccolgono i commenti in presa diretta dei fan di Affari Tuoi, ecco piovere commenti sferzanti, battute irriverenti e polemiche. C'è chi si sfoga: "Partita atroce"; "C’era bisogno di una perdita dopo tutte queste vittorie altissime"; "Questa ragazza è proprio masochista". Poi, ovvio, qualcuno si mostrava solidale con la sfortunatissima concorrente: "Alessia che dice di avere la famiglia e che è in salute e si commuove, che cucciola". Cala il sipario, in attesa dalla prossima sfida a suon di pacchi, tiri e offerte del Dottore.