Reazione a Catena, "proprio regalata": l'ultima parola scatena la polemica

Ventinovesima puntata per le Volta Pagina, campionesse in carica di Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1. Le tre amiche da Reggio Emilia sono state sfidate questa sera da Le vocali aperte, squadra composta da Bruno, Daniela e Josella: "Siamo palermitani di origine, ecco perché 'vocali aperte', ma abitiamo a Parma", hanno spiegato.

Ad avere la meglio all'intesa vincente, però, sono state ancora una volta le campionesse, che hanno centrato 10 parole contro le 7 indovinate dagli sfidanti. Le Volta Pagina sono così giunte all'ultima catena con 122mila euro. Poi, dopo vari dimezzamenti, sono arrivate all'ultima parola con 30.500 euro. Il primo termine a loro disposizione era "ruolo"; quello successivo iniziava con "re" e terminava con "a". Il terzo elemento, che le tre amiche hanno deciso di comprare, facendo scendere il montepremi a 15.250 euro, era invece "sedia". Alla fine le campionesse hanno tentato il tutto per tutto con la parola "regista", che si è rivelata essere la risposta corretta del gioco.

Ancora una volta gli utenti sui social hanno giudicato troppo facile la soluzione dell'ultima parola. "A reazione a catena le 3 sono brave ma le soluzioni sono vergognosamente facili come questa sera. E' immorale regalare i soldi così", ha scritto per esempio un telespettatore su X. Un altro invece: "Possiamo inserire una regola che preveda che dopo i 200000 di vincita non possano più giocare?! Perché anche basta eh". E ancora: "Se è regista è proprio regalata".