Famiglie d'Italia, Flavio Insinna contro Matteo Salvini: "Ministro tiktoker con i salami"

Una frecciata del tutto gratuita a Matteo Salvini. Di recente, Flavio Insinna ha esordito alla conduzione di Famiglie d'Italia, un quiz show in onda su La7. E neanche il tempo di ambientarsi nella nuova azienda televisiva e già è salito sul carro di quello che praticano lo sport dell'insulto al segretario della Lega. A inizio puntata, l'ex conduttore di Affari Tuoi, si è intrattenuto a parlare con uno dei concorrenti presenti in studio. E ne ha approfittato per sfottere il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

"Manuel - così si chiama il concorrente di Famiglie d'Italia - scusa, una cosa... perché conosciamo anche le famiglie mentre giochiamo - ha esordito Insinna -. Tu di a loro che fanno dei lavori vero, tu invece cosa fai: sei un tiktoker". A quel punto il ragazzo, un po' emozionato, ha spiegato in cosa consiste la sua attività social. "Faccio video di calcio, principalmente per portieri", ha replicato Manuel.

Così Flavio Insinna ha colto la palla al balzo per attaccare Matteo Salvini, nonostante nessuno dei presenti lo avesse tirato in ballo. "Dove? Su TikTok? E da grande vuoi fare il ministro? L'hanno capita a casa... vedrai che avremo notizie - ha ironizzato il conduttore -. E poi andrai in giro a fare i tiktok con i salami".