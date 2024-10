Reazione a Catena, "merendina"? E il pubblico si scatena contro Pino Insegno: "Non capisce..."

09 ottobre 2024 a

Riflettori puntati, come ogni sera, sullo studio di Reazione a Catena, il game-show condotto da Pino Insegno su Rai 1. E dopo il ritiro de Le volta pagina di qualche puntata fa, dopo dunque il termine della loro "dittatura", ecco che i campioni in carica, ormai da tre puntate, sono I mici di mare, terzetto di giovanissimi composto da Lorenzo, Filippo e Giovanni. A sfidarli, nella puntata di mercoledì 9 ottobre, ecco Le fusille da Fusignano - Anna Giulia, Viviana e Beatrice - terzetto di tifose del Milan che arrivano dal Paese che ha dato i natali ad Arrigo Sacchi, storico mister rossonero.

La partita tra le due squadre è tirata, sin dal principio. A giocare un ruolo anche la rivalità calcistica: le tre ragazze milaniste mentre i campioni in carica sono interisti sfegatati. Partita tirata ma piena zeppa di errori, anche a causa della difficoltà di alcune definizioni.

Non a caso, ecco montare la protesta-social, su X in particolare, ben prima del previsto. Siamo alle fasi iniziali della puntata, al gioco in cui bisogna indovinare una parola in base ad una serie di definizioni. Si parte con: "quando qualcosa le va di traverso" e "tra un vassoio e l'altro". "Quale vassoio? A chi va di traverso Lorenzo?", chiede il conduttore. "Cameriera", risponde uno dei mici di mare. Risposta sbagliata. "Sì sì, state legando giustamente. Ma... quale vassoio? A chi va di traverso? Momentaneamente fuori uso", aggiunge il conduttore. "Moka", risponde una concorrente. "No, le va di traverso", puntualizza Insegno. Dunque una luna sequela di risposte sbagliate, tra cui "merendina", fino a che vengono aggiunte le frasi numero 3 e 4, che rispettivamente recitavano "momentaneamente fuori uso" e "finché non la liberi dal vassoio inceppato". A quel punto ai Mici di mare si accende la lampadina: "Stampante". E la risposta è corretta.

Ma come detto, su questa sequenza i social si erano letteralmente scatenati, perché alcuni dei legami tra le frasi e la parola da indovinare non apparivano poi così limpidi. Su X i commenti fioccavano: "I ragazzi danno delle risposte assurde!", scriveva uno riferendosi ai campioni. "Ma i ragazzi hanno capito il gioco?", rincarava un altro. E via discorrendo, tra commenti stupiti per i flop delle due squadre. Ma, ovviamente, c'era anche ch i puntava il dito contro Pino Insegno: "Come al solito il conduttore non coglie i collegamenti che, seppur non fossero la risposta cercata, ci stavano (tipo la merendina che rimane incastrata di traverso perché è caduta male dal vassoio del distributore automatico)", tuona un utente. Convinto lui...