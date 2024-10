Corrado Augias: "Da Meloni scarsa padronanza dell'italiano", come lo gela Storace

16 ottobre 2024 a

Corrado Augias tira in ballo la malavita. Accade a DiMartedì mentre al centro del dibattito c'è Giorgia Meloni. In particolare, una parte del contenuto della chat interna a Fratelli d’Italia, svelata dal Fatto Quotidiano. Per lo scrittore "la parola ‘infamia’ usata da Meloni nella chat di Fratelli d’Italia, come ha detto Bersani, forse un po’ esagerando, si usa tra i rapinatori o tra quelli della curva Nord e della curva Sud. Ma io credo che la Meloni non si sia resa conto che la parola ‘infamia’ è carica di questo significato malavitoso".

Dietro il suo uso, a detta di Augias, "c'è solo una scarsa padronanza della lingua italiana". E via di insulti al premier: "Lei non ha una grande frequenza linguistica, diciamo", prosegue nello studio di Giovanni Floris scatenando la reazione di Francesco Storace.

L'ex ministro e giornalista non lascia passare le dure parole di Augias e con uno sguardo smentisce l'interlocutore. Dal suo labiale, poi, sembra uscire un "va beh" ironico. Ma Augias prosegue soffermandosi sulla classe politica, "una volta tenuta insieme dal senso dello Stato". Oggi però non è così. A suo dire "il guaio è cominciato quando, con la caduta dei partiti storici, si è aperta con Berlusconi, e via a seguire, la valanga nella quale stiamo ancora immersi".