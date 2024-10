4 di Sera, il poliziotto ammutolisce la sinistra: "Il rom o il reato?", ovazione in studio

22 ottobre 2024 a

a

a

"Capita che fermiamo il rom che fa il furto, ora che cosa dovremmo fare noi? Appena si classifica come rom, gli diciamo 'mi scusi, continui pure a fare quello che fa'? O lo fermiamo e lo arrestiamo come dovrebbe essere?": Pasquale Griesi, segretario FSP Polizia di Stato, lo ha detto nello studio di Paolo Del Debbio a 4 di Sera su Rete 4. Il riferimento è al rapporto della Commissione contro il razzismo e l'intolleranza del Consiglio d'Europa, che ha definito l'Italia un Paese "razzista" in cui la Polizia "discrimina" rom, immigrati e comunità Lgbtq.

"Quindi noi cosa fermiamo? - ha continuato, indignato, Griesi - Il cittadino straniero, il cittadino rom o il reato che accade? Io ve lo voglio dire, noi fermiamo i reati". Ovazione in studio. Le parole del segretario del sindacato della Polizia sono state seguite da un forte e deciso applauso del pubblico presente in studio. Infine, Griesi ha spiegato quanto sia diventato difficile oggi fare questo tipo di lavoro: "Per le forze dell'ordine questa qui è stata l'ennesima prova: vige la presunzione di colpevolezza, non quella di innocenza. Lavorare per le forze dell'ordine è diventato un problema. Allora, se dobbiamo portare le divise a passeggio basta che ce lo fate sapere".

"Ci dica chiaramente da che parte sta". Polizia, il caso deflagra: per Fassino si mette male