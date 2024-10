Reazione a Catena, rumors su Pino Insegno: ecco chi può prendere il suo posto

23 ottobre 2024 a

A un passo dalla fine di questa edizione di Reazione a Catena, il game show in onda il tardo pomeriggio ogni giorno su Rai 1, iniziano già a circolare voci sul nome del conduttore della prossima stagione. Si vocifera, infatti, che l'attuale presentatore, Pino Insegno, possa non essere confermato al timone del popolare programma della fascia pre-serale. A rivelare che la posizione di Insegno sarebbe in bilico è stato Giuseppe Candela, giornalista del portale di Roberto D'Agostino, Dagospia: "Chi ci sarà alla conduzione? Pino Insegno non è stato ancora confermato e nemmeno silurato…”, ha scritto.

Sul possibile successore di Insegno, invece, Candela ha rivelato che sarebbero tanti i nomi in pole: quelli più caldi però sarebbero quattro. Si tratterebbe di Flavio Montrucchio, Massimiliano Ossini, che ora è conduttore di Unomattina insieme a Daniela Ferolla e concorrente a Ballando con le stelle, Alessandro Greco e Gabriele Corsi. Nel frattempo, però, per Insegno si parla anche dell'eventualità di condurre un altro programma. Da questo punto di vista, in ogni caso, non si ha ancora alcuna informazione. Il passaggio da Reazione a Catena a L'Eredità, invece, avverrà domenica 3 novembre. Al timone dell'altro apprezzatissimo game show di casa Rai ci sarà Marco Liorni.