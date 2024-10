Affari Tuoi, il "cumenda" Paolo sconvolge la moglie: "Perché il mio matrimonio è felice". Parla di corna?

23 ottobre 2024 a

a

a

Come ogni sera, si accendono i riflettori sullo studio di Affari Tuoi, il gioco dei pacchi e della fortuna, il game-show che è una macchina da guerra in termini di ascolti condotto da Stefano De Martino, sempre più lanciato su Rai 1. La puntata in questione è quella di oggi, mercoledì 23 ottobre: altro giro, altri pacchi, altre proposte del Dottore e - chissà - altri regali.

E questa sera a misurarsi con la sorte tocca a Paolo da Genova, uno dei pacchisti più amati dal pubblico. Simpatico, spigliato e sfrontato, ora tocca a lui. Ex bancario, gioca ovviamente in rappresentanza della Liguria. Il suo soprannome? Il "cumenda", questo sia per l'eleganza degli outfit mostrati sera dopo sera ma anche per l'accento, marcatamente da... cumenda.

"Elegantissimo!", lo introduce De Martino. E Paolo subito scherza: "Sono finiti i vestiti". Già, in ogni caso per lui sarà l'ultima puntata ad Affari Tuoi. Quindi, in breve, la sua biografia: "Prima ho fatto il rappresentante di patatine, poi di vino e liquori, poi ho aperto una trattoria e poi sono entrato in banca. Ho spaziato in giro per l'Italia per 20 anni, uno dei motivi per cui ho un matrimonio felice", conclude con ironia prima di introdurre Grazia, la moglie, che lo accompagna nell'avventura a suon di tiri e pacchi. E chissà cosa ne pensa Grazia, della frase sul matrimonio felice, frase che sembra alludere a qualcosa di... proibito.

"Occhi lucidi": De Martino si commuove? Il dettaglio che non passa inosservato | Guarda

E ancor prima del primo tiro, ecco che su X, il social laddove i fan di Affari Tuoi commentano in presa reale quanto accade in sstudio, si scatena un vero e propri delirio. Già, il "cumenda" è popolarissimo, è un personaggio che attira battute ed ironie. "Gioca il cumenda, le casse Rai già si stanno svuotando", commenta un utente. "Il Cumenda come minimo si porta via i 200mila euro", chiosa Antonella. "Ecco l'ex bancario felice", sintetizza Ambra. E via, con una tempesta di commenti il cui minimo comune denominatore è chiaro, chiarissimo: il "cumenda" sbancherà, uno come lui non può che andarsene via con un pacco di soldi...