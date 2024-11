Piazzapulita, Italo Bocchino demolisce Maria Rosaria Boccia: "Il contratto non esiste"

01 novembre 2024 a

Maria Rosaria Boccia è tornata. Dopo l'uscita delle foto che mostrano il cranio dell'ex ministro Gennaio Sangiuliano segnato dalle ferite di quello che sembra a tutti gli effetti un taglio inferto con le unghie di una mano, lady Pompei è tornata a versi vedere in pubblico. Di più: in televisione. Dove? Da Corrado Formigli a Piazzapulita, il programma di approfondimento politico in onda su La7. Come al solito, l'imprenditrice campana ha portato sul piccolo schermo la sua storia, lamentando un incarico al ministero della Cultura che le sarebbe stato sfilato da sotto il naso.

Quello della Boccia, però, non è stato un monologo. A dialogare con lei c'era anche Italo Bocchino che non ha avuto la minima esitazione a evidenziare tutte le contraddizioni nel racconto di lady Pompei. "Io sono qui perché non mi è stato dato un incarico, un contratto", ha esordito l'imprenditrice campana.

Ma a quel punto, Bocchino l'ha incalzata. "Il contratto non esiste - ha tuonato il giornalista -. E al ministero nessuno lo ha strappato o controfirmato. C'è un iter che non si è completato. Vuole sapere perché non è stato completato? Ho qui una sua email a Sangiuliano, il suo messaggio all'ex ministro dove lei annuncia falsamente di essere incinta. E Sangiuliano - ha poi aggiunto -, che è una persona onesta, non poteva controfirmare il contratto di una donna che scrive mentre lui era a Rimini una mail: 'Domani mattina io e il bambino andiamo a fare le analisi'".