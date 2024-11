Fuori dal coro, Mario Giordano gode: "Kamala Harris, carriera finita"

Roberto Tortora 07 novembre 2024 a

A Fuori Dal Coro, programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano, ogni mercoledì in prima serata su Rete 4, si commenta e si analizza il risultato elettorale degli Stati Uniti, dove Donald Trump ha battuto Kamala Harris ed è diventato il quarantasettesimo presidente americano, per giunta al suo secondo mandato. 295 a 226 è un risultato quasi cestistico che certifica un successo netto di Trump, in attesa che lo spoglio venga comunque ultimato e ufficializzato.

La domanda di Mario Giordano al corrispondente dagli Stati Uniti, Luca Rigoni, sorge spontanea: “Finita la carriera politica di Kamala Harris? Luca, finisce qui secondo te?”. La risposta di Rigoni è senza sfumature: “E dove vuoi che vada Mario? Più di così?”. Il conduttore non può che compiacersi: “Mi hai dato una bella notizia”.

Intanto su X, tra commenti seri e altri sarcastici, emerge un’indiscrezione e cioè che Kamala Harris potrebbe decidere di correre per diventare nuova governatrice dello Stato della California. Un utente, infatti, scrive: “Qua in America c'è una notizia e cioè che vuole essere governatrice della California. Vuole finire la distruzione di quello Stato”.

Altri, invece, ironizzano su quella che Aldo Cazzullo ha definito “la Casellati nera” e c’è chi scrive: “Ma speriamo di no, che non abbia finito la sua carriera, così in caso di nuova candidatura sarà un fallimento assicurato…”. E c’è chi, infine, gode per Trump: “Una bella notizia per il mondo intero!! E adesso Donald Trump vogliamo la pace! Niente più sangue innocente sparso per colpa dei criminali dem!”. Intanto, Kamala Harris ha pronunciato il suo discorso di resa, promettendo di non sparire dalle scene: “La nostra lealtà alla nazione ci sarà sempre. Riconosco la sconfitta ma non la fine della lotta per la nostra libertà, continuerò a lottare. La lotta per il nostro Paese è un lavoro duro, ma ne vale sempre la pena".