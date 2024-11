Cruciani zittisce la dem Gualmini: "Baggianata colossale e fegati spappolati"

09 novembre 2024 a

Rosicano a sinistra per la vittoria di Donald Trump. E c'è addirittura chi evoca l'autoritarismo. È il caso di Elisabetta Gualmini, eurodeputata del Pd. Durante la puntata di venerdì 8 novembre di 4 di Sera, la dem punta il dito contro il presidente degli Stati Uniti designando un futuro nefasto. Quanto basta a scatenare Giuseppe Cruciani.

"Se fosse contenuta in una tesi della facoltà in cui insegna, ossia pensare che siccome la Camera e il Senato americano sono stati vinti legittimamente da una maggioranza uguale al presidente significhi una concentrazione di poteri anomala e dunque una sorta di dittatura dolce o un autoritarismo dolce, sarebbe bocciata perché è una baggianata colossale", attacca il conduttore de La Zanzara in riferimento al ruolo della Gualmini, ossia professoressa ordinaria di Scienze Politiche all'Università di Bologna.

Per Cruciani sono giorni "di fegati spappolati". Il motivo è semplice: "C'è la paura che Trump possa cambiare qualcosa", il "terrore che parli con Putin e magari arrivino a un accordo". Proprio ieri è stata diffusa la notizia sulla telefonata tra il tycoon e il presidente ucraino Zelensky. Stando alle indiscrezioni Trump avrebbe offerto tutto il suo appoggio a Kiev. Ma non è escluso che possa avviare negoziati per dire una volta per tutte "basta" alla guerra.