OnflyFans, il dramma di Nicole: "Manipolata per fare contenuti sempre più spinti"

Roberto Tortora 13 novembre 2024

a

a

Il dibattito su OnlyFans, piattaforma di contenuti più o meno hard che è diventata l’Eldorado di giovani donne a caccia di guadagni facili, è sempre più d’attualità, soprattutto dopo l’esplosione del cosiddetto “Calippo Tour” di due giovani ragazze che girano l’Italia a caccia di partner sessuali, per potersi filmare e mandare tutto su OF.

Quindi sesso, soldi e successo? In realtà non è sempre così, perché ci sono delle agenzie che, invece, sfruttano la fragilità di molte ragazze, spingendole a creare contenuti sempre più spinti, per poter usufruire dei guadagni che ne derivano. Se ne parla è È Sempre CartaBianca, programma di approfondimento politico e sociale di Rete4, condotto da Bianca Berlinguer.

Nicole, creatrice di contenuti su OnlyFans, ci racconta la sua esperienza con un'agenzia: "Mi hanno manipolato perchè volevano che facessi contenuti sempre più spinti" #ÈsempreCartabianca pic.twitter.com/AXzIJiuQHu — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) November 12, 2024

Quest’ultima ha portato la testimonianza di due influencer, che di recente hanno subito trattamenti e pressioni nocive per la loro sicurezza. La stessa Berlinguer chiede a Nicole, creatrice di contenuti su OnlyFans: “Quest’agenzia per la quale lavoravi ti ha spinto ad avere rapporti con uomini individuati da loro?”.

La ragazza spiega: “Individuati da loro no, perché hanno visto subito la mia diffidenza, sono andati molto cauti. Però, poi, hanno cominciato a far pressioni dicendo ‘Tu così non guadagni nulla, per forza di cose devi andare sullo spinto’. Quindi, poi, mi hanno manipolato a tal punto che alla fine ho cominciato a fare contenuti più spinti con il mio miglior amico, perché è l'unica persona della quale mi fido”.

La Berlinguer, poi, parla addirittura di intimidazioni nei confronti di un’altra creator, Francesca: “Hanno fatto intimidazioni nei tuoi confronti perché tu sei venuta qui a dire che ci sono agenzie che sfruttano il vostro lavoro e si tratta di sfruttamento della prostituzione e anche induzione alla prostituzione”. La seconda ragazza conferma: “Sono venuti a casa mia, ho sentito suonare il campanello una sera, la prima notte invece ho sentito abbaiare i cani molto forte, quindi l'unica cosa che poteva essere era che qualcuno, fuori dal cancello, che cercava di entrare".