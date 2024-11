Forum, Palombelli da record: la puntata sui migranti fa numeri sconvolgenti

Klaus Davi 15 novembre 2024 a

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Forum/Canale 5”)

Nel bel mezzo della contesa fra Musk, la magistratura italiana e pezzi della politica, Forum cosa fa? Piazza una puntata proprio sul tema controverso dei migranti e ottiene il record stagionale sfiorando il 22% di share con 1.565.000 spettatori nel mezzogiorno di Canale 5. Martedì la giudice Annamaria Bernardini De Pace ha dovuto deliberare su una causa con protagonista un uomo proveniente dall’Africa, Abdel, che, dovendo mandare soldi alla famiglia rimasta nel Paese d’origine, si è visto costretto a far lavorare il figlio minorenne Ghanini con lui in Italia contravvenendo però all’obbligo di farlo studiare fino a 16 anni; dall’altra parte un’insegnante in pensione che, dopo aver conosciuto il ragazzo, ha cercato di convincerlo a tornare a scuola; il tutto però osteggiato dal padre, contrario al ritorno in classe del figlio.

La curva raggiunge picchi del 25% di share in particolare durante alcuni “battibecchi” tra Bernardini De Pace e l’uomo, soprattutto nella sentenza finale che, lungi dall’essere “buonista”, sospende de facto l’autorità genitoriale di Abdel e della madre in Africa e prevede l’affidamento di Ghanini a una casa famiglia. Attualità presa per le corna, una velocità dei processi ad uso tv, un dibattimento ricco di pathos. Si tratta di una ricostruzione, tutti ne sono consapevoli, ma la narrazione rende tutto verosimile. E il pubblico apprezza.