Ballando, Selvaggia insulta: "Omertoso". Finisce male: chi la spiana con una frase

Non accennano a placarsi le tensioni tra la solita Selvaggia Lucarelli e Angelo Madonia, maestro di danza a Ballando con le stelle. Siamo ovviamente nello studio di Rai 1, al format condotto da Milly Carlucci. E durante l’ultima puntata, quella di sabato 16 novembre, subito dopo l’esibizione del ballerino con Federica Pellegrini, Selvaggia e Madonia sono tornati a confrontarsi con i consueti toni aspri. La coppia è stata oggetto di numerosi rumors nell’ultima settimana, alimentati da alcune indiscrezioni riportate da Gabriele Parpiglia, che ha parlato di presunti contrasti.

“Ci sarebbero stati malumori nella coppia. Federica si è trovata a lavorare con un maestro dal carattere nervoso e con l’umore sotto i piedi,” aveva riferito Parpiglia, aggiungendo che il tutto sarebbe scaturito da alcune affermazioni di Sonia Bruganelli durante la sua ospitata a Domenica In. In quell’occasione, Sonia per la precisione aveva affermato: "Devo ancora capire cosa voglio io dalla mia vita perché se non capisco questo faccio solo morti e feriti. Vorrei solo vivere coerentemente con quello che sento, senza ferire nessuno, senza far male a nessuno. Vorrei solo essere un punto di riferimento per i miei figli".

Ovviamente, lady veleno Selvaggia Lucarelli non ha perso l’occasione per indagare ulteriormente durante la puntata di Ballando, cercando di capire se ci fosse una reale crisi tra Pellegrini e Madonia. Ha esordito con una domanda provocatoria: “Prima hai detto che le prese sono sempre molto difficili perché sei alta, ma voi due vi prendete davvero?” Federica Pellegrini ha voluto subito chiarire la situazione, spegnendo il gossip a tempo record: “Dopo un po’ di vicissitudini stiamo lavorando molto bene. Ci siamo sistemati su alcune cose, ci siamo conosciuti e ora va tutto benissimo da settimane".

Dunque da par suo anche Angelo Madonia ha confermato il miglioramento del rapporto, ma è stato subito stuzzicato dalla Lucarelli, che lo ha definito “omertoso”. Un insulto infatti non lo nega mai a nessuno. A quel punto, il ballerino non ha nascosto il suo giustificato disappunto e ha risposto con fermezza: "Se ti si risponde dici che me la prendo, se non ti si risponde dici che sono omertoso. Facciamo pace su questo punto magari. Però ho risposto, il risultato lo porto qui". Selvaggia Lucarelli colpita e affondata.