Verissimo, Iva Zanicchi sconvolge Silvia Toffanin: "Perché il mio impresario ha tentato il suicidio"

18 novembre 2024 a

a

a

Tempo di confessioni per Iva Zanicchi, la mitica aquila di Ligonchio ospite di Siliva Toffanin a Verissimo, il programma in onda su Canale 5 nella puntata di domenica 17 novembre. E la Zanicchi, in studio, ha voluto parlare del dramma che la ha colpito la scorsa estate, la morte di Fausto Pinna, il compagno di una vita scomparso al termine di una lunga battaglia con la malattia.

Nonostante il tema dolorosissimo, la cantante ha affrontato l’intervista senza cedere alle lacrime. Sul suo “Pippi”, così come lo chiamava, Iva ha condiviso un ricordo toccante: “Sta andando bene, anche se sento la sua voce. Prendi degli spaventi enormi la notte”.

Ma nelle primissime battute dell'intervista, già quando stava entrando in studio, Iva ha subito scherzato, lamentandosi del fatto di essere nuovamente ospite del programma. Ha poi voluto rettificare un dettaglio relativo alla sua carriera: “Sono 60 anni, non 70! Non volevo neanche entrare”, ha esclamato, accolta con affetto dalla Toffanin. La conduttrice da par suo la ha subito rassicurata: “Tu non rompi mai e sei amatissima dagli italiani”.

Durante la chiacchierata, alla cantante è stato mostrato un breve documentario sui luoghi significativi della sua vita: il paese natale, il luogo della sua infanzia e quello del suo debutto musicale. Di fronte alle immagini di Vaglie, Iva ha reagito con ironia, scherzando con chi aveva realizzato il video, accusandolo di essere più amico di Orietta Berti.

"Non ho visto mia figlia nelle sue ultime ore di vita": il dramma di Edoardo Vianello

Dunque il capitolo relativo al compagno, a Fausto, durante il quale Iva ha rivelato di portare sempre al polso il suo orologio, sia di giorno che di notte: “Dovrei toglierlo, almeno mentre dormo, per non svegliarmi con il segno sul viso”, ha detto con la sua consueta ironia. La cantante ha poi aggiunto di aver ritrovato la fede e di voler voltare pagina: “Non parliamo più di cose tristi, sto meglio”.

Quando Silvia Toffanin le ha chiesto se tornerà a cantare e a esibirsi, Iva ha risposto con il suo spirito combattivo: “Il mio impresario ha tentato il suicidio, quindi gli ho detto che qualcosa farò. Fa bene andare a cantare per la gente”. Insomma, ritornerà. Eccome se ritornerà...