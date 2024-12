Affari Tuoi, De Martino lancia il pacco? Finisce male, gaffe in studio

11 dicembre 2024 a

Osvaldo detto "Non Bevilacqua" del Trentino Alto Adige è stato il protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda questa sera, mercoledì 11 dicembre, su Rai 1. Il pacchista ha raccontato al conduttore, Stefano De Martino, di aver lavorato fin dall'età di 14 anni nel settore degli alimentari. Ora invece è in pensione, ha due figli, Nicole e Mirko, e due nipotini. Poi ha sposato in seconde nozze la madre di Chiara, la sua figliastra. E durante la partita, Osvaldo ha giocato proprio con lei. Il pacco pescato era il numero 17, spesso ritenuto un numero non proprio fortunato.

Di 39mila euro la prima offerta del dottore, ma la coppia ha deciso di rifiutare e di andare avanti. In un'altra occasione, invece, il dottore ha proposto loro un cambio. E Osvaldo ha accettato, dando via il 17 e prendendo l'11 della Basilicata. "L'11 è la data di nascita di mia moglie e lei mi ha salvato la vita - ha raccontato il concorrente -. Per me, mia moglie è tutto e io ci conto". A quel punto la curiosità di sapere cosa ci fosse nel 17 è stata tanta e quindi Osvaldo ha chiesto di aprire proprio quel pacco. All'interno solo 5 euro. Grande colpo per il pacchista. "Io non vorrei essere nei panni del dottore questa sera", ha fatto notare De Martino.

Alle battute finali della partita, alla coppia erano rimasti 50mila, 75mila, 200mila e 300mila euro oltre al pacco da zero euro. Per fortuna poi sono riusciti a eliminare anche l'ultimo blu rimasto. A quel punto sono partiti i festeggiamenti in studio. Soldi sicuri. Il conduttore, preso dall'euforia, ha lanciato via il pacco contenente i zero euro verso il concorrente della Valle d'Aosta, che però non è riuscito ad acciuffarlo, facendo scoppiare a ridere tutto lo studio. Quando però il dottore gli ha offerto 50mila euro, Osvaldo ha deciso di accettare. Una cifra di tutto rispetto. Peccato però che nel suo pacco, l'11, ci fossero ben 200mila euro. Tanti i commenti sulla puntata comparsi su X. "Questa puntata così pazzesca di affari tuoi merita gli oltre 6 milioni e il 30%", ha scritto per esempio un utente. Un altro: "Questa partita ad affari tuoi letteralmente il mio sogno".