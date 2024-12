Guido Crosetto denuncia la truffa: "Come ho estinto il mutuo in pochi mesi"

Claudio Brigliadori 12 dicembre 2024 a

a

a

Una truffa di nome Crosetto. Sui social c’è un ministro della Difesa che propone investimenti vantaggiosi online. Addirittura, rivelava agli utenti di aver investito su un progetto che gli aveva permesso di estinguere il proprio mutuo in una manciata di mesi. Un sogno a occhi aperti. Da qui, l’ovvio consiglio di seguire le sue orme e buttare tutti i propri risparmi in questa geniale scorciatoia. Peccato che nel mondo della finanzia, le scorciatoie si rivelino quasi sempre dei vicoli ciechi.

Guido Crosetto, quello vero, è così intervenuto a Pomeriggio 5, su Canale 5, per mettere in guardia i telespettatori su quanto accade sempre più spesso in Rete. Si tratta di un video fake creato con l’intelligenza artificiale. «Il mio volto è stato usato per una truffa, sono cose molto brutte», spiega il ministro. L’IA è sì una incredibile risorsa e molto probabilmente il nostro futuro prossimo, ma anche fonte di insidie e di trappole. «Io ne ho viste fatte utilizzando Giorgia Meloni, Mario Draghi e lo stesso Pier Silvio Berlusconi - prosegue Crosetto -. Prendono video di personaggi famosi con l'intelligenza artificiale li trasformano, cambiano la voce e lanciano dei messaggi». «Io ero convinto che tutti capissero che potesse trattarsi di una truffa, mentre mi sono reso conto che ci sono molte persone che pensano magari che sia vero e si fanno attirare da questi truffatori. La cosa incredibile è che io ho degli strumenti che nessuno ha e dopo 3 minuti quel filmato è stato rimosso, ma dopo un’ora ne è comparso un altro».

"Misuravi il livello con la lingua?". Littizzetto furiosa, come umilia Tavares

«L’altro giorno, pensando alle persone che possono essere truffate e che possono perdere dei soldi, mi sono molto arrabbiato e quindi ho posto il tema ad alcuni miei colleghi. Dobbiamo vedere se c’è un modo, con un intervento legislativo, per porre fine almeno a queste truffe».