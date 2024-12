Affari Tuoi, bordata di Enzo Iacchetti contro De Martino: "Chiunque lo conduca..."

25 dicembre 2024 a

Enzo Iacchetti non le manda a dire e lancia una poderosa frecciata a Stefano De Martino. I due volti della televisione italiana si trovano ogni sera a fronteggiarsi su reti concorrenti: il primo dietro al celebre bancone di Striscia la Notizia accanto a Ezio Greggio, il secondo al timone di Affari Tuoi, ereditato da Amadeus dopo il suo passaggio a Nove. E per De Martino, su Rai 1, il successo è clamoroso. Iacchetti infatti ha dichiarato: "Stefano De Martino è bravissimo, ma Affari Tuoi funziona a prescindere, chiunque lo conduca". Parole, insomma, dall'elevato peso specifico.

La sfida degli ascolti si è rivelata particolarmente dura per il programma satirico di Antonio Ricci, che nelle ultime settimane sta un poco arrancando, con Affari Tuoi che spesso raddoppia i numeri dello storico format di Canale 5. Persino Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, ha riconosciuto la difficoltà del momento, descrivendo la situazione come “un momento faticoso” per Striscia.

“Con 37 anni di storia è anche abbastanza normale, succede – ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi –. È innegabile però che sia molto faticoso partire con prodotti con un divario così importante rispetto alla concorrenza di Rai1. Io parlo con Antonio Ricci, abbiamo un ottimo rapporto. Sono fiducioso che lui trovi la strada per tornare a crescere. In qualche modo con il cambio di conduzione è già successo nelle ultime due sere e quindi conto di continuare a lavorare con Ricci”.

Berlusconi non esclude comunque scenari futuri diversi: “Poi in futuro chi lo sa: che in futuro ci possano essere anche degli altri prodotti, un’alternanza di prodotti come avviene nel preserale sia per noi che per la Rai, questo non lo escludo. Ma onestamente a oggi io conto sul lavoro che Antonio Ricci sta facendo”.

La sfida tra i due conduttori, quindi, continua a tenere banco nel prime time italiano, con Iacchetti che non rinuncia alla sua proverbiale ironia e De Martino che si conferma sempre più un volto di punta della rete ammiraglia Rai.