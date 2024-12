In Onda, l'ultimo video postato da Cecilia Sala: "Perché sono tornata in Iran"

27 dicembre 2024 a

Non nascondiamoci. La notizia del giorno è l'arresto di Cecilia Sala. La giornalista del Foglio è detenuta in un carcere in Iran. Ma ancora non è dato sapere cosa abbia spinto le autorità iraniani a detenere nelle proprie prigioni la cronista italiana. La Farnesina, tramite il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha fatto sapere che il governo sta facendo e farà tutto il possibile per riportare a casa Cecilia. Ma ora la sua famiglia resta con il fiato sospeso in attesa di buone notizie.

A In Onda, il talk show politico di La7 condotto da Luca Telese e Marianna Aprile si è dedicato ampio spazio alla vicenda di Cecilia Sala. E i due conduttori hanno deciso di mostrare ai telespettatori l'ultimo video in Iran pubblicato sui social dalla giornalista prima dell'arresto. "Sono tornata in Iran, il posto dove più volevo tornare - ha esordito così -. Dall'ultima volta che sono stata qui sono cambiate molte cose. Una è che centinaia di migliaia di donne non indossano più il velo, non lo indossano più come la legge dice che andrebbe indossato. E non hanno paura che una straniera come me le fotografi. O che le telecamere intelligenti di fabbricazione cinese sparse per la città scannerizzino i loro volti e inviino una segnalazione alla polizia".

E ancora: "La seconda cosa è che Teheran è stata bombardata per la prima volta nella sua storia dai jet israeliani il 26 ottobre, che hanno distrutto le difese aeree attorno alla capitale. E il primo ministro israeliano Netanyahu continua a pubblicare dei video. L'ultimo è di pochi giorni fa, in cui si rivolge direttamente alla popolazione iraniana e dice che la Repubblica islamica durerà meno di quanto molti non pensino. La terza è che c'è un presidente riformista in questo Paese. Il primo riformista in vent'anni. Si chiama Masoud Pezeshkian ed è contrario all'inasprimento delle punizioni per le donne che non indossano il velo o lo indossano male che si è discusso in questo Paese negli ultimi mesi".