L'Eredità, lo storico disastro di Bianca alla Ghigliottina: sconcerto al termine della puntata

17 gennaio 2025 a

a

a

Siamo a L'Eredità, il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1, il game show delle parole e della Ghigliottina. E nella puntata di giovedì 16 gennaio, alla terza serata come concorrente de L'Eredità, Bianca è arrivata per la prima volta all'atto finale, la Ghigliottina, appunto. Il tutto dopo aver sconfitto la campionessa Veronica nei 100 secondi. Tuttavia, il montepremi paria a 95mila euro resta un tabù: missione fallita. E, a detta di molti, la missione era molto facile...

Dopo le prime fasi di gioco, il Triello si trasforma in una sfida tutta al femminile: protagoniste sono Veronica, Bianca e Valeria. Ad avere la meglio sono Veronica e Bianca, che si affrontano nei 100 secondi finali. Bianca riesce a superare la campionessa, guadagnandosi l’accesso alla sua prima Ghigliottina. Al gioco finale, Bianca si ritrova con un montepremi potenziale pari a 190mila euro. Il suo percorso nella scelta delle parole-indizio è ottimo: la concorrente dimezza solo una volta, mantenendo una cifra finale di 95mila euro. Mica bruscolini. Le cinque parole su cui si basa la sfida sono: andarea, piatto, martello, pettine e ridotto.

La parola proposta da Bianca come soluzione è "bianco", che però non si lega a tutti i termini, risultando errata. La risposta corretta, svelata da Marco Liorni, è invece "osso". La mancata vittoria della concorrente, come accennato, è stata stigmatizzata sui social, in particolare su X, terreno elettivo dei commentatori in presa diretta de L'Eredità. Quasi tutti infatti avevano azzeccato la parola finale, ragione per la quale i commenti, sferzanti, piovevano copiosi. "Facilissima", "Impossibile sbagliare stasera", "Dai, questa volta troppo semplice". Non manca chi, inevitabilmente, puntava il dito contro gli autori per l'eccessiva facilità della risposta: "Parole troppo facili. Veramente non c’è più gusto a seguire questa ghigliottina". Convinti loro...