I Fatti Vostri, attimi di paura: Anna Falchi collassa in diretta. "Oddio... oddio..."

Momenti di paura, vera. Il tutto in diretta: Anna Falchi, durante la chiusura della puntata de I Fatti Vostri di martedì 21 gennaio, in onda come sempre su Rai 2, si è improvvisamente accasciata a terra a causa di un giramento di testa. A soccorrerla prontamente è stato il collega Tiberio Timperi, che ha cercato di stemperare l’apprensione con qualche battuta, rassicurando sia il pubblico in studio che quello a casa.

L’incidente è avvenuto proprio mentre Anna Falchi si accingeva a concludere la trasmissione, salutando il pubblico: "Pronti, quasi tutti schierati per darvi l'appuntamento a domani mattina... come sempre alle 11.10", ha detto poco prima di collassare. Subito dopo, con un filo di voce, è riuscita a dire solo "Oddio... oddio", dunque è caduta a terra. I colleghi si sono immediatamente precipitati verso di lei.

Visibilmente sorpreso, Tiberio Timperi ha chiesto: "Che è successo? Ma è uno scherzo?". Anna, dal pavimento, ha risposto con voce debole: "No, sono svenuta. Scusate".

Con la sua consueta ironia, Timperi ha scherzato:"Avrete materiale per Blob, Striscia la Notizia e altri". A quel punto la Falchi, ancora a terra, ha a sua volta tranquillizzato tutti: "Mi sono alzata troppo veloce, tutto a posto". Prima di chiudere la puntata, Timperi si è speso in un’ultima battuta per sdrammatizzare ulteriormente la situazione: "Succede, quando uno è anziano. Ci vediamo domani", dunque un bacio affettuoso sulla fronte di Anna.

Poco dopo, per confermare che fosse tutto ok, lo stesso Timperi ha pubblicato su Instagram il video del momento del collasso, accompagnandolo con una nota ironica: "La bella della diretta. In ossequio alle pari opportunità... tutto bene comunque". Insomma, niente di grave. Solo tanta paura.