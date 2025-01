Casa a Prima Vista, impensabile Ida Di Filippo su Sinner: "Biscottino", le parole spiazzanti

27 gennaio 2025 a

"Sei il nostro eroe biscottino": Ida Di Filippo, agente immobiliare di Casa a Prima Vista su RealTime, lo ha scritto sotto a un post di Jannik Sinner, reduce dal trionfo agli Australian Open contro il tedesco Alexander Zverev. Nel post in questione, il campione altoatesino bacia il trofeo appena vinto. E a corredo scrive: "Portare questo trofeo a casa per la seconda volta sembra assolutamente irreale!!!! Al mio team e a tutti voi che avete tifato per me da ogni parte del mondo, grazie! Grande rispetto per Zverev per un incredibile match".

A commentare il post non solo la Di Filippo, che lo ha chiamato col soprannome di solito dedicato al suo collega Gianluca Torre, ma tanti altri vip e personaggi del mondo dello spettacolo, oltre ai suoi fan. "Congratulazioni Jannik!", ha scritto per esempio Holger Rune, che Sinner ha affrontato e sconfitto andando ai quarti degli Australian Open. "Incredibile", ha commentato invece il pilota motociclistico Francesco Bagnaia. Un suo tifoso, poi, ha scritto: "Intelligenza, talento, abnegazione… è il 'quid' del fuoriclasse… fatto di determinazione, capacità di vedere prima e meglio la partita degli altri e quel fuoco dentro che hanno solo i grandissimi fuoriclasse e le grandissime persone. Grandissimo Jan".